Президент Володимир Зеленський передав Фонду держмайна для приватизації п’ять підприємств, якими опікується Державне управління справами (ДУС).

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів повідомила, що 28 жовтня Володимир Зеленський підписав указ, яким передав на приватизацію п’ять підприємств ДУС.

Зокрема, за її словами, на приватизацію протягом трьох місяців будуть передані держпідприємства Чайка, Центр-сервіс, Технобуд, Українські телекомунікаційні мережі та готель Дніпро в центрі Києва.

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Ковалів наголосила, що ці підприємства повністю готові до продажу, а доходи від приватизації підуть на погашення держборгу та фінансування проектів соціально-економічного блоку.

Окрім того, вона анонсувала передачу на приватизацію ще дев’яти державних об’єктів, якими опікується ДУС, серед яких – готель Україна, комплекси в Пущі-Водиці та Конча-Заспі, лікеро-горілчаний завод.

Раніше в Кабміні заявили про підготовку до приватизації 800 державних компаній.