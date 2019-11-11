Прем’єр-міністр Олексій Гончарук просить Верховну Раду розглянути у 2019 році земельні законопроекти.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прийшов на погоджувальну раду Верховної Ради, щоб попросити народних депутатів розглянути в останні пленарні тижні 2019 року низку земельних законопроектів.

Глава Кабінету міністрів нагадав, що у Ради залишилося три робочих тижні для ухвалення проектів законів.

Гончарук перерахував чотири законопроекти, які важливо розглянути до голосування про ринок землі.

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№ 2194 – щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин;

№ 2195 – щодо системи прозорих електронних аукціонів з прав на землю і самих земельних ділянок;

№ 0858 – регулює певні відносини і удосконалює процедури з протидії рейдерству в сферах земельних питань;

№ 2370 – про національну інфраструктуру геопросторових даних.

Останній законопроект Гончарук зазначив як найважливіший.

Олексій Гончарук прийшов на Погоджувальну раду, щоб пролобіювати земельні закони

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів, за якої умови іноземці зможуть купити українську землю.