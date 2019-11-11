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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Прориви труб і стрільби за борги: як почався опалювальний сезон в Україні

Прориви труб і стрільби за борги: як почався опалювальний сезон в Україні

Після початку в Україні опалювального сезону вся комунальна інфраструктура тріщить по швах, все частіше в містах прориває труби, а вулиці заливає гарячим окропом.

Київська влада підрахувала, що для повної модернізації теплових мереж потрібно 10 років і 1 млрд євро. І якщо в столиці хоч якісь гроші на заміну комунікацій є, то в регіонах їх мізер.

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Наразі підземні комунікації в Україні зношені на дві третини, тому прориви старих труб – звичайна картина. Подекуди саме через прориви опалювальний сезон ніяк не розпочнеться.

Вал комунальних катастроф буде лише наростати, – прогнозує мер Дніпра Борис Філатов. Радянський запас міцності у багатьох об’єктів давно закінчився.

Більше того, в проекті бюджету на наступний рік уряд планує вилучити у місцевих громад частину доходів. Поки за головний кошторис держави ще не проголосували – мери б’ють на сполох.

Але комунікації інколи потерпають не лише від давності, а й від людської дурості. Наприклад, у Кропивницькому приватне підприємство взялося бурити під землею у себе на подвір’ї без жодних погоджень. Через це був пошкоджений міський газогін і в повітря вийшло блакитного палива на 100 тис. грн.

Понад добу без тепла через людську недбалість у Кропивницькому залишалися близько 300 багатоповерхівок, дитячі садочки, школи й лікарні.

Як і в минулі роки, попри старт опалювального сезону, деякі населені пункти через борги за газ залишаються жити в холодному режимі.

На Херсонщині тепло подається лише в кожен десятий будинок. А на Львівщині взагалі оголосили надзвичайну ситуацію через зрив опалювального сезону. Тепла там немає в містах Новий Розділ та Новояворівськ.

Але збирати борги з платників стало буквально смертельно небезпечно. У Києві сусіди прийшли до чоловіка, який не платив по рахунках роками. Він заборгував за комуналку майже 100 тис. гривень.

Коли ж за борги йому відрізали світло, він самовільно підключився до мережі. При спробі усунути порушення, електрик наштовхнувся на затятий опір. Замість спроб порозумітися взявся за зброю і відкрив вогонь на враження.

Пораненого сусіда ледь встигли довези до лікарні і довго боролися за його життя. У суді адвокат стрільця намагався довести, що сусіди самі винні. Мовляв, довели людину вимогами сплатити борги. Та суддя не повірила й призначила підозрюваному арешт без права на заставу.

Але чи наважаться після цього мешканці інших будинків чи міські служби вибивати борги, адже комунальні війни вже стають звичайною українською реальністю.

Нагадаємо, з початком нового опалювального сезону в Україні запрацювала система монетизації субсидій.

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