На комунальних послугах, зокрема опаленні, можна заощадити або й зовсім не платити. В яких випадках – прописано в законі про житлово-комунальні послуги.

У законі про житлово-комунальні послуги №2189-VIII, який набув чинності у травні 2019 року, передбачені випадки, коли споживачі мають право не платити за комуналку.

В яких випадках можливий перерахунок платіжки за опалення:

якщо тепло увімкнули пізніше встановленого терміну або опалювальний сезон закінчився достроково;

якщо були перерви в подаванні тепла, що перевищують 12 годин на добу один раз на місяць;

якщо фактична температура в квартирі не відповідає нормам (за кожен градус відхилення від +18 до +12 плата за опалення зменшується на 5%, а допустиме відхилення становить 12 годин на добу один раз на місяць).

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Якщо йдеться про можливі перерви у подаванні гарячої води – це не більше шести годин на добу у разі безперебійного водопостачання та не більш 30% загального часу постачання води.

Однак за будь-яких порушень, щоб отримати перерахунок, споживач повинен написати заяву постачальнику комунальних послуг.

Раніше Факти ICTV писали, як оплатити комунальні платежі через інтернет.