Голова МЗС України Вадим Пристайко зізнався, що може змусити його піти у відставку.

В ефірі Свободи Слова на ICTV голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що скласти мандат не є для нього проблемою, у тому випадку, якщо його допомога більше буде не потрібна нинішньому президентові і уряду.

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– Я можу скласти мандат сам і не потрібно якихось рішень, з якими був би не згодний. Якщо моя допомога, моє знання дипломатії не будуть потрібні цьому президенту, цьому уряду я готовий позбутися мандата. В цьому немає проблем, – зізнався міністр.

До речі, заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія Юрій Лавренюк повідомив, що написав заяву про відставку.