Заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія Юрій Лавренюк повідомив, що написав заяву про відставку.

Юрій Лавренюк повідомив, що цього тижня офіційно завершує роботу у міністерстві інфраструктури України.

– Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву Міністерства. За три з половиною роки у команді МІУ ми пройшли великий, подекуди, складний, але продуктивний шлях, моя функція виконана і потрібно рухатись далі, – написав Лавренюк.

Він побажав новій команді успіху, а критиканам – не розслаблятися.

Юрій Лавренюк з 2016 року займав посаду заступника міністра та відповідав за портовий напрямок.

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