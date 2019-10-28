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Факти / Україна / Політика

Лавренюк йде у відставку з посади заступника міністра інфраструктури

Заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія Юрій Лавренюк повідомив, що написав заяву про відставку.

Лавренюк йде у відставку з посади заступника міністра інфраструктури

Юрій Лавренюк повідомив, що цього тижня офіційно завершує роботу у міністерстві інфраструктури України.

– Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву Міністерства. За три з половиною роки у команді МІУ ми пройшли великий, подекуди, складний, але продуктивний шлях, моя функція виконана і потрібно рухатись далі, – написав Лавренюк.

Він побажав новій команді успіху, а критиканам – не розслаблятися.

Юрій Лавренюк з 2016 року займав посаду заступника міністра та відповідав за портовий напрямок.

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Нагадаємо, 25 жовтня президент України підписав указ про звільнення начальника управління СБУ у Полтавській області Юрія Раховського.

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