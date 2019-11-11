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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні заборонять на два роки перевірки ФОП щодо використання РРО

Президент Володимир Зеленський пропонує піти назустріч малому бізнесу та запровадити дворічний мораторій на перевірки ФОП щодо обов’язкового застосування ними касових апаратів.

В Україні заборонять на два роки перевірки ФОП щодо використання РРО

Перевірки фізичних осіб-підприємців щодо дотримання порядку застосування касових апаратів  можуть відкласти на два роки.

З такою ідеєю виступив президент України Володимир Зеленський, повідомив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Введення мораторію на перевірки ФОПів стало б кроком влади назустріч малому бізнесу, підкреслив нардеп.

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Крім відстрочки, Зеленський пропонує пом’якшити відповідальність за порушення порядку звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомлялося, з 2021 року обов’язкове застосування касових апаратів стосуватиметься навіть тих ФОПів, які не працюють із готівкою.

Джерело: Укрінформ

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