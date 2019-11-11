Президент Володимир Зеленський пропонує піти назустріч малому бізнесу та запровадити дворічний мораторій на перевірки ФОП щодо обов’язкового застосування ними касових апаратів.

Перевірки фізичних осіб-підприємців щодо дотримання порядку застосування касових апаратів можуть відкласти на два роки.

З такою ідеєю виступив президент України Володимир Зеленський, повідомив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Введення мораторію на перевірки ФОПів стало б кроком влади назустріч малому бізнесу, підкреслив нардеп.

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Крім відстрочки, Зеленський пропонує пом’якшити відповідальність за порушення порядку звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомлялося, з 2021 року обов’язкове застосування касових апаратів стосуватиметься навіть тих ФОПів, які не працюють із готівкою.