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Факти / Україна

Уряд домовляється з Amazon про відкриття офісу в Україні – Арахамія

Уряд веде переговори з трьома великими компаніями про вихід на український ринок.

amazon в украине

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, що уряд веде переговори з Amazon і Google.

За його словами, мова йде про відкриття в Україні одного з дата-центрів компанії Amazon.

З Google намагаються домовитися про перенесення представництва з Європи в Україну.

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Також переговори ведуться з PayPal, але процес ускладнюється тим, що у компанії є офіс в Росії.

– Ми розмовляємо активно з PayPal і намагаємося їх затягнути, хоча це завдання з непідйомних, тому що вони не бачать в нас ринку. Ми зараз придумали нову стратегію переговорів з ними. Я сподіваюся, вона спрацює. Не хочу спойлерити. У них же є представництво в Росії і вони весь час намагаються задавити появу PayPal в Україні, – сказав він.

Він додав, що найближчим часом чекати приходу цих компаній в Україну не варто.

Арахамія додав, що в наступні два роки в Україну швидше за все буду заходити інвестори з арабських країн, Азербайджану та Білорусі.

Раніше Amazon потрапив в список найнебезпечніших виробництв після декількох випадках смертей співробітників на робочому місці.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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