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Факти / Україна

“Мінеру” мосту Метро Бельку продовжили арешт

Дніпровський райсуд Києва на два місяці продовжив арешт Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у столиці.

Олексій Белько

Ветеран бойових дій на Донбасі Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро, наступні два місяці проведе за гратами – суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За рішенням Дніпровського райсуду, підозрюваний перебуватиме під арештом до 12 січня 2020 року.

Белька звинувачують за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).

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20 вересня суд заарештував його з можливістю внесення 288 тис. грн застави, але вона досі не внесена.

Нагадаємо, що 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Через це на кілька годин міст Метро був перекритий.

Джерела: Прокуратура Києва, Надзвичайні новини

Фото: Прокуратура Києва

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