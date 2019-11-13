Дніпровський райсуд Києва на два місяці продовжив арешт Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у столиці.

Ветеран бойових дій на Донбасі Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро, наступні два місяці проведе за гратами – суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За рішенням Дніпровського райсуду, підозрюваний перебуватиме під арештом до 12 січня 2020 року.

Белька звинувачують за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).

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20 вересня суд заарештував його з можливістю внесення 288 тис. грн застави, але вона досі не внесена.

Нагадаємо, що 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Через це на кілька годин міст Метро був перекритий.