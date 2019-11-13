Національне антикорупційне бюро повідомило власнику VAB Банку Олегу Бахматюку та колишньому голові правління Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який був наданий Нацбанком.

Через те, що місцезнаходження Олега Бахматюка та Дениса Мальцева невідомі, повідомлення про підозру вручили заочно, надіславши їх за місцем реєстрації підозрюваних.

Відповідно, кількість підозрюваних у заволодінні стабілізаційним кредитом, наданим НБУ, зросло до 10.

Станом на сьогодні повідомлення про підозру отримали вісім осіб, серед яких чинні та колишні посадовці НБУ, ПАТ VAB Банк та низка приватних компаній, пов’язаних із власниками банку.

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До слова, слідству вдалося встановити, що в жовтні 2014 року ПАТ VAB Банк звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів за допомогою підроблених звітів про оцінку.

Експертиза, яку провели під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість нерухомості становить 72,62 млн грн, а не як було зазначено 1,8 млрд грн.

У листопаді 2014 року, НБУ визнав VAB Банк неплатоспроможним.

Стабілізаційний кредит у розмірі 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, він не повернув.

Нагадаємо, раніше суд взяв під домашній арешт члена ради НБУ у справі VAB Банку.