Вищий антикорупційний суд взяв під домашній арешт на 60 днів члена ради НБУ Миколу Каленського у справі про стабілізаційний кредит VAB Банку.

Прокурор просив взяти Миколу Каленського під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 20 млн грн.

Але суд обрав інший запобіжний захід, зобов’язавши підозрюваного не виїжджати з Київської області, не спілкуватися зі свідками, серед яких є глава Нацбанку Яків Смолій, здати паспорти і носити електронний браслет.

З клопотанням про поруку до суду звернулися перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови Роман Борисенко і члени правління Дмитро Сологуб і Олег Чурій.

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Крім того, САП проситиме Вищий антикорупційний суд про арешт колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука у справі VAB Банку.

Йому вже вручили підозру та клопотання про утримання під вартою.

До слова, раніше суд взяв під варту екс-голову банківського нагляду НБУ у справі VAB Банку.