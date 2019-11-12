12 листопада співробітники НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу президента, яка вимагала хабар у розмірі $300 тис.
Оновлено о 22.25. У НАБУ повідомили, що детективи відомства задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі $300 тис. групою осіб, серед яких була і співробітниця Офісу президента.
Учасників угруповання затримали після отримання траншу у $150 тис. Вони мали сприяти у призначенні на керівну посаду до Нафтогазу.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим.
Затримана співробітниками НАБУ особа з 2005 року працювала у різних відділах Адміністрації президента.
Наразі невідомо, за якою підозрою було затримано керівника одного з департаментів Офісу президента.
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– Для глави держави немає своїх і чужих. Корупція має бути викоренена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку, – повідомили в Офісі президента.
За інформацією ЗМІ, затримали Світлану Кондзелю. У НАБУ наразі не коментували зазначену інформацію.
До слова, НАБУ оголосило підозру екс-гендиректору Укроборонпрому Павлу Букіну у внесенні недостовірних відомостей у декларацію.