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Факти / Україна

Вимагала $300 тис.: НАБУ затримало співробітницю Офісу президента

12 листопада співробітники НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу президента, яка вимагала хабар у розмірі $300 тис.

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Оновлено о 22.25. У НАБУ повідомили, що детективи відомства задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі $300 тис. групою осіб, серед яких була і співробітниця Офісу президента.

Учасників угруповання затримали після отримання траншу у $150 тис. Вони мали сприяти у призначенні на керівну посаду до Нафтогазу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим.

Затримана співробітниками НАБУ особа з 2005 року працювала у різних відділах Адміністрації президента.

Наразі невідомо, за якою підозрою було затримано керівника одного з департаментів Офісу президента.

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– Для глави держави немає своїх і чужих. Корупція має бути викоренена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку, – повідомили в Офісі президента.

За інформацією ЗМІ, затримали Світлану Кондзелю. У НАБУ наразі не коментували зазначену інформацію.

До слова, НАБУ оголосило підозру екс-гендиректору Укроборонпрому Павлу Букіну у внесенні недостовірних відомостей у декларацію.

Джерела: Офіс Президента, ЦензорНЕТ, НАБУ

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