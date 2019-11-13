Наразі в анексованому Криму не спостерігається велика підтримка ідей “руського миру”.

Представник президента України в Криму Антон Кориневич під час брифінгу у Києві розповів, що ведеться тісне спілкування з людьми, які перебувають на окупованій Росією території.

Він додав, що на півострові немає величезної підтримки ідей “руського миру”.

– Там є люди, які чекають Україну, які чекають від України спочатку меседжів, потім реальних дій, – сказав Кориневич.

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За його словами, представники української влади не спілкуються з окупантами. Говорять лише з тими, хто хоче “чути і бачити Україну”.

До слова, Антон Кориневич розповів про три основні кроки, які необхідні для повернення Криму.