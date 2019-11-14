PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні створять єдину онлайн-систему у сфері будівництва

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, ухвалений Верховною Радою 17 жовтня.

Будівництво

14 листопада Володимир Зеленський поставив підпис під законом №199-ІХ, який має покращити якість надання послуг у сфері будівництва, знизивши корупційні ризики.

Зокрема, йдеться про створення Єдиної державної електронної системи у складі містобудівного кадастру, що об’єднає всі дані про ринок будівництва.

Інформація з бази буде доступна через портал електронної системи, крім персональних даних.

Завдяки їй документи для отримання всіх послуг у сфері будівництва можна буде подавати онлайн і одержувати їх також в електронній формі.

Через неї оплачуватимуться послуги та штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Читайте: У Києві забудують 47 га на Троєщині та добудують комплекс Войцеховського

Крім того, запроваджується ідентифікатор об’єктів будівництва та завершених об’єктів, а також єдиний порядок присвоєння та зміни адрес.

В Офісі президента наголошують, що реалізація закону сприятиме підвищенню позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямом Отримання дозволу на будівництво.

Нагадаємо, Мінрегіон планує ввести мораторій на нову забудову в Україні.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Масові звільнення чиновників. Кабмін планує скоротити 10% держслужбовців
Масові звільнення чиновників. Кабмін планує скоротити 10% держслужбовців
Путін заявив про повний контакт із Зеленським
Путін заявив про повний контакт із Зеленським
Судова реформа і боротьба з корупцією: Зеленський зустрівся з послами G7
Судова реформа і боротьба з корупцією: Зеленський зустрівся з послами G7
У Києві забудують 47 га на Троєщині та добудують комплекс Войцеховського
У Києві забудують 47 га на Троєщині та добудують комплекс Войцеховського
Шахтарі
Шахтарям повернули борги по зарплатах – Зеленський
Зустріч Зеленського і Путіна не планується – Пристайко
Зустріч Зеленського і Путіна не планується – Пристайко
Володимир Зеленський
Відмінили економічне рабство: Зеленський про ринок землі
Трамп назвав нову дату публікації розмови із Зеленським
Трамп назвав нову дату публікації розмови із Зеленським
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка