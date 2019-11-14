Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, ухвалений Верховною Радою 17 жовтня.
14 листопада Володимир Зеленський поставив підпис під законом №199-ІХ, який має покращити якість надання послуг у сфері будівництва, знизивши корупційні ризики.
Зокрема, йдеться про створення Єдиної державної електронної системи у складі містобудівного кадастру, що об’єднає всі дані про ринок будівництва.
Інформація з бази буде доступна через портал електронної системи, крім персональних даних.
Завдяки їй документи для отримання всіх послуг у сфері будівництва можна буде подавати онлайн і одержувати їх також в електронній формі.
Через неї оплачуватимуться послуги та штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.
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Крім того, запроваджується ідентифікатор об’єктів будівництва та завершених об’єктів, а також єдиний порядок присвоєння та зміни адрес.
В Офісі президента наголошують, що реалізація закону сприятиме підвищенню позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямом Отримання дозволу на будівництво.
Нагадаємо, Мінрегіон планує ввести мораторій на нову забудову в Україні.