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Факти / Україна

У Києві забудують 47 га на Троєщині та добудують комплекс Войцеховського

Київрада затвердила план забудови у Деснянському районі столиці площею 47 га.

У Києві забудують 47 га на Троєщині та добудують комплекс Войцеховського

Київрада забудує території у межах вулиць Оноре де Бальзака, Градинської та Радунської у Деснянському районі столиці площею 47 га.

Відповідний детальний план забудови затверджено 14 листопада. Згідно з ним, влада планує добудувати житловий комплекс Перспектива на вул. Драйзера, 40.

Цей комплекс входить до числа так званих новобудов Войцеховського і будувався на самозахопленій землі, пояснили у сесійній залі Київради.

Також розроблений ДПТ передбачає реконструкцію загальноосвітньої школи № 321 та будівництво нового дитячого садочку на 250 місць та спортивного стадіону.

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Згідно з документацією, середня щільність населення на території ДПТ після завершення забудови збільшиться з 350 до 380 осіб/га.

Як повідомлялося, Міністерство регіонального розвитку планує ввести мораторій на нову забудову в Україні.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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