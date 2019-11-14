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Факти / Україна / Політика

Відмінили економічне рабство: Зеленський про ринок землі

Президент Володимир Зеленський подякував депутам від Слуги народу за те, що вони у першому читанні ухвалили законопроєкт про відкриття ринку землі.

Володимир Зеленський

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10.

З цього приводу президент звернувся до депутатів з подякою.

– Хочу подякувати кожному нашому депутату від Слуги народу. Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що відмінили дійсно економічне рабство, – зазначив Зеленський.

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Президент додав, що, на його думку, про відкриття ринку землі обов’язково буде написано у підручниках історії і кожен українець стане власником своєї землі.

До слова, більше про депутатський законопроект про ринок землі №2178-10 і які правки у нього обіцяють внести до другого читання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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