У проекті закону про ринок землі №2178-10, який рекомендували до ухвалення Верховній Раді, є винятки, що дозволяють купувати іноземцям земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

18 жовтня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10.

Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов у Раді 13 листопада представляв цей проект закону, авторами якого були нардепи Слуги народу, під крики “Ганьба!” і в оточенні противників ініціативи.

Чим відрізняється депутатський проект закону від урядового – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Хто зможе купувати землю

Комітетський перелік тих, хто зможе купувати землю сільгосппризначення, трохи відрізняється від урядового. В останньому прибрали тавтологію у другому пункті після критики правників.

громадяни України;

юридичні особи України, створені за законодавством України (в урядовому проекті тавтологію прибрали) ;

; територіальні громади;

держава.

Чи можуть купувати землю іноземці

Іноземці, згідно із обома законопроектами, “можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності”.

У проекті, який рекомендував комітет Ради, додали абзац змін до Перехідних положень Земельного кодексу, у якому йдеться про те, що до 2024 року іноземці та іноземні юридичні особи не зможуть купувати землю сільгосппризначення в Україні незалежно від того, продає її держава чи приватна особа.

Виняток

Цей пункт має виняток, за яким аграрні підприємства, власниками чи кінцевими бенефіціарами яких є іноземці, що працюють в Україні понад три роки і орендують землю, зможуть купити ділянку після того, як закон набуде чинності.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні є багато великих підприємств з іноземним капіталом, які орендують українські землі та відповідають вимогам для придбання земель.

Зеленський: Земля іноземцям – тільки після референдуму

11 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, в якій повідомив, що між першим і другим читанням у неухвалений законопроект внесуть зміни, згідно з яким “право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані винятково українськими громадянами”.

Читайте: Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям

– Іноземці і компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі, – заявив президент.

Пом’якшення інших обмежень

Депутати у своєму проекті закону “дозволили” купувати майже удвічі більше землі у межах однієї області, ніж пропонував уряд.

Комітет пропонує такі обмеження для продажу землі “в одні руки”:

35% – в межах однієї об’єднаної територіальної громади;

8% – в межах однієї області або Автономної Республіки Крим;

0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

Нагадаємо, ЄС підтримав плани уряду відкрити ринок землі та дав Україні рекомендацію.