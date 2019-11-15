Саміт в нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. Останній раз лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічалися в жовтні 2016 року.

Президент України Володимир Зеленський вже поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. Офіс президента підтвердив, що зустріч відбудеться 9 грудня.

– Президент Франції підкреслив, що Україна виконала усі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся. У результаті, всіма сторонами узгоджено дату його проведення – 9 грудня у Парижі, – йдеться в повідомленні.

Президенти України і Франції скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі на вищому рівні.

Кабмін Німеччини також підтвердив участь Ангели Меркель в саміті.

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Наразі немає тільки офіційного підтвердження від Росії.

Раніше під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську стало відомо, що всі перешкоди для зустрічі у нормандському форматі вже усунено.

Зі свого боку міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомляв, що після зустрічі нормандської четвірки Україна думатиме про те, що робити далі.

Одним з варіантів є вихід з Мінських угод.