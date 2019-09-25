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Факти / Україна

Перезавантаження влади: звільнено директора Укравтодору та керівників ще восьми структур

Директора Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака звільнено з посади за власним бажанням.

Перезавантаження влади: звільнено директора Укравтодору та керівників ще восьми структур

Кабмін на засіданні 25 вересня погодив звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака з 1 жовтня 2019 року, який напередодні подав відповідну заяву.

Звільнені також ще восьми державних структур:

  • Державна архітектурно-будівельна інспекці України (ДАБІ) – Сергій Кузьмін;
  • Державна служба геології та надр – Олег Кирилюк;
  • Державне агентство лісових ресурсів – Володимир Бондар;
  • Державна архівна служба – Тетяна Баранова;
  • Національне агентство з питань державної служби – Костянтин Ващенко;
  • Державне агентство резерву – Вадим Мосійчук та його заступник Дмитро Булатов;
  • Державне агентство з питань електронного урядування – Олександр Риженко;
  • Укртрансбезпека – Михайло Ноняк.

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Серед інших кадрових рішень – звільнення чотирьох заступників голови Фонду державного майна (Віталія Герца, Олени Короткої, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова).

Нагадаємо, 24 вересня директор Укравтодору Славомір Новак подав у відставку у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді.

Джерело: Урядовий портал

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