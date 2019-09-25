Директора Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака звільнено з посади за власним бажанням.
Кабмін на засіданні 25 вересня погодив звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака з 1 жовтня 2019 року, який напередодні подав відповідну заяву.
Звільнені також ще восьми державних структур:
- Державна архітектурно-будівельна інспекці України (ДАБІ) – Сергій Кузьмін;
- Державна служба геології та надр – Олег Кирилюк;
- Державне агентство лісових ресурсів – Володимир Бондар;
- Державна архівна служба – Тетяна Баранова;
- Національне агентство з питань державної служби – Костянтин Ващенко;
- Державне агентство резерву – Вадим Мосійчук та його заступник Дмитро Булатов;
- Державне агентство з питань електронного урядування – Олександр Риженко;
- Укртрансбезпека – Михайло Ноняк.
Читайте: Гончарук оголосив про початок перезавантаження влади
Серед інших кадрових рішень – звільнення чотирьох заступників голови Фонду державного майна (Віталія Герца, Олени Короткої, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова).
Нагадаємо, 24 вересня директор Укравтодору Славомір Новак подав у відставку у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді.