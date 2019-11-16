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Факти / Україна / Політика

Повернення захоплених Росією кораблів уже на завершальному етапі – Єрмак

Радник президента України Андрій Єрмак заявив, що процес повернення українських кораблів з Росії перебуває на завершальному етапі.

Повернення захоплених Росією кораблів уже на завершальному етапі – Єрмак

Росія повертає Україні кораблі, затримані 25 листопада 2018 року після інциденту в Керченській протоці. Сторони вже узгодили деталі: місце і час передачі трьох суден.

Зараз відбувається завершальний етап повернення кораблів.

– Процес повернення малих броньованих катерів Бердянськ і Нікополь, а також буксира Яни Капу, захоплених у листопаді минулого року, вже на завершальному етапі, – сказав Єрмак.

Бердянськ, Нікополь та Яни Капу будуть відбуксовані трьома російськими буксирами в узгоджену сторонами точку, де їх повинні зустріти три українських буксири.

25 листопада 2018 року РФ захопила в Керченській протоці український буксир Яни Капу і малі броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь, які прямували з Одеси до Маріуполя. На борту кораблів було 22 військових моряків і двоє співробітників СБУ.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні захоплені українські судна.

7 вересня 2019 року українські моряки і співробітники СБУ повернулися в Україну під час взаємного обміну утримуваних осіб.

До слова, 15 листопада у російському виданні Коммерсант з’явилася інформація, що повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Все це російські слідчі розцінюють як речові докази.

Джерело: Новое время

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