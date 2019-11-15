Росія готова віддати Україні затримані кораблі до саміту в нормандському форматі.

Росія поверне Україні кораблі, затримані 25 листопада 2018 роки після інциденту в Керченській протоці. Сторони вже узгоджують деталі: місце і час передачі трьох суден.

Проблемне питання має бути врегульоване до саміту в нормандському форматі, який запланований на 9 грудня.

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За словами співрозмовників видання Коммерсант, повернення суден точно відбудеться не в порту, а в морі.

Бердянськ, Нікополь та Яни Капу будуть відбуксовані трьома російськими буксирами в узгоджену сторонами точку, де їх повинні зустріти три українських буксира.

Водночас повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Все це російські слідчі розцінюють як речові докази.

Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.

Джерело: Коммерсант