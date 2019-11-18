Буксири Титан та Гайдамака ВМС України підходять до Керченської протоки, щоб забрати три українських кораблі, захоплені Росією рік тому.

Українські буксири Титан та Гайдамака зараз знаходяться в районі мису Опук, про що свідчать дані на MarineTraffic.

Третій буксир – Сапфір – в районі Судака.

Точне місце передачі українських суден невідомо, але ФСБ раніше повідомляло, що це станеться саме 18 листопада.

Адвокат Микола Полозов раніше сказав, що після повернення кораблів Росія також повинна закрити справу проти українських моряків.







Буксири ЗСУ прибули за захопленими РФ українськими кораблями / 2 фотографии

Радник президента України Андрій Єрмак 16 листопада підтвердив, що повернення українських кораблів з Росії – на завершальному етапі.

Фото: КоммерсантЪ, MarineTraffic