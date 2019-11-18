До Чорної п’ятниці 2019 залишилося трохи більше місяця. У яких магазинах шукати знижки – читайте в матеріалі Факти ICTV.
Чорна п’ятниця 2019 року пройде в Україні 29 листопада. Часто магазини влаштовують величезні розпродажі, починаючи з понеділка перед Чорною п’ятницею і до кінця тижня після неї.
Розпродажі на Чорну п’ятницю в Києві і в інших містах пройдуть і у великих ТЦ, і в інтернет-магазинах. Відстежувати знижки все ж найпростіше в мережі.
Читайте: Чорна п’ятниця 2019: скільки витратять українці та топ-5 товарів
Варто відзначити, що зараз відомі тільки назви магазинів, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці. Розмір знижок і точна дата їх старту будуть відомі ближче до 29 листопада.
Що найчастіше купують українці в Чорну п’ятницю
Статистика останніх років показує, що в Україні найчастіше купують одяг, взуття, побутову техніку, електроніку та косметику.
Скільки готові витратити українці в Чорну п’ятницю
Згідно з даними минулих років, українці готові витратити на розпродажах 3 139 грн.
Магазини, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці 2019
Побутова техніка
Алло
Ельдорадо
Comfy
Цитрус
Розетка
Фокстрот
Stylus
MOYO
Xiaomi
Одяг та взуття
Answear
Intertop
Lamoda
H&M
Lee Cooper
Kasta
Косметика
Watsons
NYX Cosmetic
iHerb
Parfums
Товари для дому
Епіцентр
Jysk
Подорожі
Booking
МАУ
До слова, раніше Факти ICTV писали, як не стати жертвою маркетингових ходів.