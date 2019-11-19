Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підготувало законопроект про скринінг інвестицій, який буде в тому числі використовуватися для недопуску іноземців до купівлі землі в Україні.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підготувало законопроект Про оцінку впливу іноземних інвестицій на національні інтереси і безпеку.

Про це повідомив голова відомства Тимофій Милованов.

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– Це механізм контролю за інвестиціями в Україні. Він буде також використовуватися для того, щоб іноземці не купували землю. Це також стосується контролю та моніторингу купівлі землі або інвестицій в Україну осіб з подвійним громадянством, – написав він.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу закон про ринок землі в першому читанні.