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Факти / Україна

Уряд опублікував законопроект для недопуску іноземців до купівлі землі в Україні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підготувало законопроект про скринінг інвестицій, який буде в тому числі використовуватися для недопуску іноземців до купівлі землі в Україні.

Уряд опублікував законопроект для недопуску іноземців до купівлі землі в Україні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підготувало законопроект Про оцінку впливу іноземних інвестицій на національні інтереси і безпеку.

Про це повідомив голова відомства Тимофій Милованов.

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– Це механізм контролю за інвестиціями в Україні. Він буде також використовуватися для того, щоб іноземці не купували землю. Це також стосується контролю та моніторингу купівлі землі або інвестицій в Україну осіб з подвійним громадянством, – написав він.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу закон про ринок землі в першому читанні.

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