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Факти / Україна / Політика

Закон про Донбас розроблять за результатами нормандської зустрічі – Разумков

Законопроект про особливий статус Донбасу розроблять за результатами зустрічі у нормандському форматі, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Закон про Донбас розроблять за результатами нормандської зустрічі – Разумков

Новий законопроект Про особливий статус Донбасу буде розроблено за результатами зустрічі лідерів країн нормандської четвірки спільно з парламентом і суспільством.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV.

– І позиція президента, і позиція більшості у Верховній Раді була наступною: президент, повернувшись із нормандської зустрічі, разом з парламентом і головне – разом з суспільством створюватимуть законопроект, про який ви згадали.

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При цьому Разумков впевнений, що Рада зможе виробити текст нового документа про особливий статус для ОРДЛО за 11 календарних днів після зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі, а останнє засідання Верховної Ради відбудеться 20 грудня.

Фото: Dreamstime

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