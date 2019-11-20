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Факти / Україна

Арахамія пропонує тимчасово виключити Іванісова з фракції та партії

Давид Арахамія заявив, що нардеп Слуги народу Роман Іванісов повинен бути тимчасово виключений з партії та фракції через інформацію про його судимість.

Арахамія пропонує тимчасово виключити Іванісова з фракції та партії

Нардепа Романа Іванісова хочуть виключити з партії та фракції Слуга народу на час перевірки інформації щодо його судимості.

Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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– Як лідер фракції я вважаю, що йому потрібно призупинити членство у партії Слуга народу і фракції на час проведення всебічної перевірки та з’ясування всіх обставин даного інциденту. У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде відновлено, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що генпрокурор України Руслан Рябошапка підтвердив судимість депутата від фракції Слуга народу Романа Іванісова. Проте пізніше у Генпрокуратурі спростували цю інформацію та повідомили, що перевірка ще не закінчена.

Джерело: Давид Арахамія

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