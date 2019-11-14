Народний депутат від Слуги народу Ганна Скороход неодноразово пропонувала колегам “грошову допомогу”.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія під час засідання Верховної Ради заявив, що народний депутат Ганна Скороход пропонувала колегам “грошову допомогу”.

Перед його виступом Скороход заявила, що її чоловіка затримали нібито за те, що вона голосувала проти земельного закону.

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Арахамія заявив, що партія не має стосунку до його затримання.

– Якщо ви зараз зайдете в Google і загуглите цивільного чоловіка пані Скороход – ви все зрозумієте. Ми як політична партія до цього не маємо жодного стосунку. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову допомогу – це факт, – сказав він.

Нагадаємо, Скороход з трибуни парламенту заявила, що її чоловік затриманий за запитом Росії 2017 року.