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Факти / Україна

Скільки коштувало Слузі народу навчання нардепів у Трускавці

Партія Слуга народу заплатила за тижневий курс навчання своїх народних депутатів у Трускавці понад 11 млн грн.

Скільки коштувало Слузі народу навчання нардепів у Трускавці

Згідно з фінзвітом Слуги народу за третій квартал 2019 року, партія витратила 11,2 млн грн на навчання народних депутатів у Трускавці.

Зокрема, за організацію семінару СН заплатила турфірмі Бальнео-Тур 5,8 млн грн, за проживання у готелі – 1,9 млн грн.

Читайте: Ходили у SPA і не робили “домашку”: як проходило навчання слуг народу у Трускавці

Київська школа економіки (KSE) за семінар з макро- та мікроекономіки отримала 2,1 млн грн.

Проїзд народних депутатів у потязі – 145 тис. грн.

Податок на прибуток склав 1,2 млн грн, а військовий збір – ще 80 тис. грн.

Раніше Факти ICTV писали, чого вчили нардепів від Слуги народу у Трускавці.

Джерело: ЛІГА.net

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