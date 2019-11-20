У мережі оприлюднили записи з розмовами голови ДБР Романа Труби у своєму кабінеті. Згідно з аудіозаписами, резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

Записи розмов з офісу глави ДБР Романа Труби опублікували в телеграм-каналі Трубу прорвало. Хто є автором каналу – невідомо.

Однак джерела Цензор.НЕТ підтверджують автентичність записів.

– Ми – команда людей, які отримали від надійного джерела сотні годинних цікавих записів вищого керівництва України. Кілька тижнів ми працювали над ними і починаємо ділитися з вами. Ми хочемо жити у правовій державі. Ми серйозно вважаємо, що з цієї історії президент і громадяни повинні зробити відповідні висновки, – написав автор каналу.

Справа Приватбанку

Під час візиту місії МВФ в Україну генпрокурор Руслан Рябошапка та очільник Офісу президента Андрій Богдан дали команду Роману Трубі припинити обшуки у Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ.

Справа Супрун

Згідно з аудіозаписами, Роман Труба стверджує, що проект підозри екс-виконувачу обов’язків голови МОЗ Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському.

Завдання від Зеленського

19 вересня президент України Володимир Зеленський дав голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ у конкретних держструктурах. Якщо він їх виконає, то залишиться на посаді в 2020 році.

Справа Порошенка

Голова ДБР обговорював з очільником ОП Андрієм Богданом виклик на допит Петра Порошенка. Це свідчить про те, що справи проти екс-президента особисто контролює Богдан.

Раніше Факти ICTV писали, що слідчі Держбюро розслідувань направили в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.