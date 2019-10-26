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Антарктида вміє підбадьорити. До українських полярників завітав пінгвін

Українських полярників на антарктичній станції Академіка Вернадського відвідав пінгвін.

Антарктида вміє підбадьорити. До українських полярників завітав пінгвін

До українських полярників, які трудяться на антарктичній станції Академіка Вернадського, у гості прийшов імператорський пінгвін.

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– Інколи буває сумно, а за вікном похмуро і знову цей тривожний вітер та щось мокре і холодне сипле з неба. І от виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про який соромно і собі зізнатися. А тут стоїть він. Одненький. Антарктида вміє підбадьорити своїх дослідників. Сьогодні вперше за зимівлю до нас у гості завітав імператорський пінгвін, – написала дослідниця Оксана Савенко.

До речі, у Східній Антарктиді від шельфового льодовика Еймері відколовся найбільший за останні 50 років айсберг.

Джерело: Оксана Савенко

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