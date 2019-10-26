До українських полярників, які трудяться на антарктичній станції Академіка Вернадського, у гості прийшов імператорський пінгвін.

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– Інколи буває сумно, а за вікном похмуро і знову цей тривожний вітер та щось мокре і холодне сипле з неба. І от виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про який соромно і собі зізнатися. А тут стоїть він. Одненький. Антарктида вміє підбадьорити своїх дослідників. Сьогодні вперше за зимівлю до нас у гості завітав імператорський пінгвін, – написала дослідниця Оксана Савенко.