Бойовики продовжують підступно обстрілювати позиції бійців Операції об’єднаних сил на Донбасі. За добу поранено шістьох українських військовослужбовців.

Шістьох бійців Операції об’єднаних сил поранено внаслідок ворожих обстрілів на сході України від початку доби у середу, 20 листопада.

Бойовики відкривали вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Під обстріли потрапили позиції українських військ у районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань Північ та Схід.

При цьому ділянки, де відбулося розведення сил і засобів, обстріляно не було.

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– Так, українська сторона, на одній із ділянок сьогодні двічі просила “тишу” для надання допомоги пораненим. Бойовики Росії давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь із автоматичних гранатометів, – йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує говорити на нормандській зустрічі про перемир’я з чіткими термінами і зобов’язаннями.