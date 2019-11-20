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Факти / Україна

На Донбасі поранено шістьох українських бійців – штаб ООС

Бойовики продовжують підступно обстрілювати позиції бійців Операції об’єднаних сил на Донбасі. За добу поранено шістьох українських військовослужбовців.

На Донбасі поранено шістьох українських бійців – штаб ООС

Шістьох бійців Операції об’єднаних сил поранено внаслідок ворожих обстрілів на сході України від початку доби у середу, 20 листопада.

Бойовики відкривали вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Під обстріли потрапили позиції українських військ у районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань Північ та Схід.

При цьому ділянки, де відбулося розведення сил і засобів, обстріляно не було.

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– Так, українська сторона, на одній із ділянок сьогодні двічі просила “тишу” для надання допомоги пораненим. Бойовики Росії давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь із автоматичних гранатометів, – йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує говорити на нормандській зустрічі про перемир’я з чіткими термінами і зобов’язаннями.

Джерело: Штаб ООС

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