Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв готовий свідчити у розслідуванні США щодо адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв готовий дати свідчення у федеральному розслідуванні США щодо адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

– З великою ймовірністю мене запросять для дачі свідчень у цій справі.

Зазначалося, що розслідування пов’язане з федеральним справою проти двох соратників Джуліані, Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, яким минулого місяця були пред’явлені звинувачення в можливому порушенні законів про фінансування виборчої кампанії.

Свідчення Коболєва можуть пролити світло на недавні твердження керівників енергетичних служб США і України про те, що Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв’язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва Нафтогазу.

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При цьому глава правління Нафтогазу не став говорити, що саме готовий розповісти слідчим.

Нагадаємо, Трамп обурився тим, що його звинувачують у тиску на українських політиків.

Джерело: Time