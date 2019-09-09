Генпрокурор Руслан Рябошапка запевнив, що справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк є однією з пріоритетних.

Руслан Рябошапка, відповідаючи на запитання про те, чи планується у справі Катерини Гандзюк притягнути до відповідальності замовників вбивства та чи будуть переглянуті терміни виконавцям, наголосив, що вона є пріоритетною.

– Ми на неї обов`язково повинні дати відповіді, які цікавлять суспільство. По можливості – у короткі терміни, – сказав генпрокурор.

За його словами, українці чекають жортскої реакції на вбивства активістів та журналіста Павла Шеремета.

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– Для нас же важливо показати, що журналістів не можна вбивати і що на це буде відповідь держави навіть через три або п`ять років, але винні будуть сидіти у в`язниці, – сказав Рябошапка.

Місяць тому тоді ще генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк можуть з’явитися нові підозрювані.