Детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства, серед яких семеро митників.

За підозрою у порушенні митного законодавства НАБУ затримало 10 осіб, зокрема сімох співробітників органів митного контролю.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

Готується повідомлення про підозру, слідчі дії тривають.

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Інші подробиці у НАБУ не розголошують через таємницю слідства.

Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що 500 працівників уже звільнили, а у 2020 році на всіх, хто залишився, чекає переатестація.