Український режисер Олег Сенцов в Європарламенті закликав не довіряти президенту РФ Володимиру Путіну.
Український режисер Олег Сенцов виступив із промовою під час засідання Європарламенту в Страсбурзі.
За його словами, Європа не повинна вірити президенту Володимиру Путіну, “який не хоче миру на Донбасі, а хоче бачити Україну на колінах та впливати на європейську і світову політику своїм силовим методом”.
Сенцов закликав не домовлятися с Москвою за спиною України.
– Росія і Путін обов’язково обдурять.
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Режисер нагадав про 13 тис. загиблих та сотні полонених українських військовослужбовців на Донбасі. Також Сенцов згадав про репресії кримських татар з боку окупантів, які анексували український півострів.
Як повідомлялося, сьогодні, 26 листопада, Сенцову у Страсбурзі вручили премію імені Андрія Сахарова.
Фото: Європарламент