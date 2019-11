Українському режисеру Олегу Сенцову вручили премію імені Андрія Сахарова. Ще 25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії.

Кінорежисер став першим в історії України представником нашої держави, якого відзначили цією нагородою.

Спочатку Сенцов виголосив промову, потім президент Європарламенту Давид Сассолі вручив Сенцову премію та потиснув руку.

У момент вручення депутати Європарламенту стоячи вітали режисера оплесками.

❗️Exciting and long-awaited moment: Oleg #Sentsov receives his 2018 #SakharovPrize at European Parliament @Europarl_EN in Strasbourg.

❗️Надзвичайний та довгоочікуваний момент: Олег #Сенцов отримує премію “За свободу думки” ім. А.Сахарова в Європейському Парламенті в Страсбурзі. pic.twitter.com/aS6s9NmInf

