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Факти / Україна / Суспільство

Сенцову вручили премію Сахарова

У Страсбурзі українському режисеру Олегу Сенцову вручили премію Європейського парламенту За свободу думки імені Андрія Сахарова.

Сенцову вручили премію Сахарова

Українському режисеру Олегу Сенцову вручили премію імені Андрія Сахарова. Ще 25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії.

Кінорежисер став першим в історії України представником нашої держави, якого відзначили цією нагородою.

Спочатку Сенцов виголосив промову, потім президент Європарламенту Давид Сассолі вручив Сенцову премію та потиснув руку.

У момент вручення депутати Європарламенту стоячи вітали режисера оплесками.

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Олег Сенцов під час виступу у Європарламенті наголосив на важливості звільнення усіх українських політв’язнів

Нагадаємо,  15 листопада Олега Сенцова нагородили міжнародною премією у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.

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