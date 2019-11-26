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Факти / Україна

З моїм звільненням хепіенд не настав: Сенцов виступив у Європарламенті

Український режисер Олег Сенцов виступив у Європарламенті, де йому 26 листопада мають вручити премію Сахарова За свободу думки, присуджену у 2018 році.

З моїм звільненням хепіенд не настав: Сенцов виступив у Європарламенті

Олег Сенцов під час виступу у Європарламенті наголосив на важливості звільнення усіх українських політв’язнів, які перебувають в російських колоніях та на тимчасово окупованих територіях України.

– З моїм звільненням хепіенд не настав. В Росії продовжують утримувати близько сотні наших політв’язнів, більшість з яких кримські татари. Понад 200 військових, жінок і навіть неповнолітніх перебувають в тюрмах Донецька і Луганська, – нагадав український режисер.

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Сенцов сказав, що говоритиме про них кожного разу, коли опинятиметься біля мікрофона.

– Будь ласка, пам’ятайте про них і робіть для них те, що ви робили для мене, – закликав він європарламентарів.

Сенцову 26 листопада вручать премію Сахарова в Європарламенті.

Нагадаємо,  15 листопада Олега Сенцова нагородили міжнародною премією у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.

Джерело: Громадське

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