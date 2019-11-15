Українського режисера Олега Сенцова, звільненого з російського ув’язнення, нагородили міжнародною премією у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.

В Лондоні відбулася церемонія нагородження Олега Сенцова премією імені Сергія Магнітського.

Нагороду українському режисеру присудили ще у листопаді 2018 року, проте тоді він не міг її отримати, бо перебував у російській колонії.

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Премія Магнітського присуджується з 2015 року за заслуги в сфері журналістських розслідувань та за діяльність у боротьбі за права людини.

Oleg Sentsov here at the #magnitskyawards to accept the prize he received in 2018 when he was still in a Russian prison, but couldn’t accept. So moving and wonderful to have him out and here to accept his award. Congratulations Oleg! pic.twitter.com/kArNryL4xM — Bill Browder (@Billbrowder) November 14, 2019

Юрист Сергій Магнітський розслідував схеми розкрадання грошей із російського бюджету. Його затримали у 2008 році за звинуваченням у несплаті податків та корупції.

Він помер у московському СІЗО у 2009 році. Його фактично вбили, не надавши медичну допомогу.

Нагадаємо, 26 листопада Європарламент вручить Олегу Сенцову премію Сахарова.

Фото: Олег Сенцов