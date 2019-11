В Лондоні відбулася церемонія нагородження Олега Сенцова премією імені Сергія Магнітського.

Нагороду українському режисеру присудили ще у листопаді 2018 року, проте тоді він не міг її отримати, бо перебував у російській колонії.

Читайте: Хочу побачити, коли дракон здохне: Сенцов назвав Путіна ворогом

Премія Магнітського присуджується з 2015 року за заслуги в сфері журналістських розслідувань та за діяльність у боротьбі за права людини.

Oleg Sentsov here at the #magnitskyawards to accept the prize he received in 2018 when he was still in a Russian prison, but couldn’t accept. So moving and wonderful to have him out and here to accept his award. Congratulations Oleg! pic.twitter.com/kArNryL4xM

— Bill Browder (@Billbrowder) November 14, 2019