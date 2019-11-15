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Факти / Україна / Суспільство

Сенцов отримав премію Магнітського

Українського режисера Олега Сенцова, звільненого з російського ув’язнення, нагородили міжнародною премією у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.

Сенцов отримав премію Магнітського

В Лондоні відбулася церемонія нагородження Олега Сенцова премією імені Сергія Магнітського.

Нагороду українському режисеру присудили ще у листопаді 2018 року, проте тоді він не міг її отримати, бо перебував у російській колонії.

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Премія Магнітського присуджується з 2015 року за заслуги в сфері журналістських розслідувань та за діяльність у боротьбі за права людини.

 

Юрист Сергій Магнітський розслідував схеми розкрадання грошей із російського бюджету. Його затримали у 2008 році за звинуваченням у несплаті податків та корупції.

Він помер у московському СІЗО у 2009 році. Його фактично вбили, не надавши медичну допомогу.

Нагадаємо, 26 листопада Європарламент вручить Олегу Сенцову премію Сахарова.

Фото: Олег Сенцов

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