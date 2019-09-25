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Естонія ввела для українців оплату за оформленні візи типу D

Уряд Естонії скасував рішення щодо надання безкоштовних віз типу D українцям в рамках угоди про безвіз з країнами Євросоюзу.

Естонія ввела для українців оплату за оформленні візи типу D

Естонський уряд скасував рішення 2010 року, яке звільняло громадян України від сплати державного мита за розгляд заявок на довготермінові візи.

– Нині близько 90% громадян України, які звертаються з проханням про довгострокову візу, просять її з метою працевлаштування.

Тому надалі не виправдано зберігати такий виняток для громадян України, – заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Реймсалу.

Рішення стосується лише національної візи типу D і воно набере чинності 1 листопада.

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Державне мито за розгляд заявки на таку візу в Естонії становить €80, а з 1 січня 2020 року зросте до €100.

Віза типу D терміном понад 90 днів оформляється для перебування з такою метою, як працевлаштування, навчання чи тривале лікування.

Рішення уряду не стосується українців, які хочуть відвідати Естонію на термін до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

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