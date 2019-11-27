Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала голову правління Фонду соцстрахування і міністра соцполітики відновити виплати за лікарняними листками.

В Україні заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників становить понад 1 млрд грн.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, виплати не здійснюються у зв’язку з тим, що закінчилися заплановані на поточний рік стабілізаційні кошти Фонду соціального страхування.

Денісова закликала голову правління Фонду соцстрахування Володимира Саєнка та міністра соціальної політики України Юлію Соколовську “негайно внести зміни до бюджету Фонду”.

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Омбудсмен також звернулась до глави уряду Олексія Гончарука з проханням “невідкладно вжити заходів щодо стабілізації фінансового стану Фонду соціального страхування України”.

Як повідомлялося, у Фонді соціального страхування заявили, що фінансування лікарняних та декретних призупинено через закінчення кошторисних призначень за зазначеним напрямом.

Пізніше Мінсоцполітики спростувало інформацію про те, що Фонд соцстрахування припинить виплати.

Фото: Norton