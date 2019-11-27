Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінсоцполітики щодо створення електронних трудових книжок.

Уряд підтримав ініціативу із запровадження в Україні електронних трудових книжок.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська зазначила, що працівникам не потрібно буде збирати купу довідок, якщо трудову книжку буде втрачено, а пенсії та соціальні виплати нараховуватимуться автоматично.

– Це дозволить кожному у кілька кліків за допомогою електронного підпису отримати витяг в електронному кабінеті Пенсійного фонду та не боятися загубити трудову книжку, – зазначила Соколовська.

Серед позитивних моментів також те, що роботодавці не будуть навантажені зайвим кадровим обліком і матимуть завжди правдиву інформацію про своїх працівників.

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– Дані реєстру захищені, роботодавці матимуть доступ до даних лише тих працівників, які у них працюють, а працівники – доступ до даних про себе, – додала міністр.

Проте, якщо вже сильно людина хоче мати паперовий зразок трудової книжки, то їй ніхто не забороняє його зробити.

Наступним кроком до ухвалення нововведення стане голосування Верховної Ради за відповідний законопроект.

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Фото: Antikor