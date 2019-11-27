Уряд перерозподілив фінансування для погашення заборгованості із зарплат вчителям та лікарям.

Уряд перерозподілив 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямував 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, насамперед на виплату заборгованості із заробітної плати лікарям.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, уряд створює запобіжники, які не дозволять місцевій владі накопичувати подібні борги в майбутньому.

– У 2020 році почне працювати принцип “гроші ходять за школярем”. Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися під час розрахунку зарплати вчителів, – заявив прем’єр.

Читайте: Борг Фонду соцстрахування за лікарняні перевищив 1 млрд грн – Денісова

Міністерство охорони здоров’я також змінює підходи з метою недопущення заборгованості із зарплат лікарям.

– Усі поліклініки та лікарні з другого кварталу 2020 року переходять на фінансування через договір з Національною службою здоров’я України, – йдеться у повідомленні Кабміну.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив Кабміну виплатити борги із зарплат лікарям і вчителям.