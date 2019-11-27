Ціна на газ у платіжках встановлена Кабміном з розрахунку 8 грн/куб. м на весь опалювальний період.
Як повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, відтепер кожен українець може долучитися до спеціальної програми Гарантована ціна на газ.
Він додав, що перехід на програму є добровільним. Відмовитись від участі в ній також буде можливим.
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Крім того, прем’єр-міністр запевнив, що газу на опалювальний сезон вистачить, оскільки сьогодні Україна має рекордні запаси палива в сховищах – 21,7 млрд/куб. м.
Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив, що в Україні введуть страхову ціну на газ.
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