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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін встановив гарантовану ціну на газ на весь опалювальний сезон

Ціна на газ у платіжках встановлена Кабміном з розрахунку 8 грн/куб. м на весь опалювальний період.

Кабмін встановив гарантовану ціну на газ на весь опалювальний сезон

Як повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, відтепер кожен українець може долучитися до спеціальної програми Гарантована ціна на газ.

Він додав, що перехід на програму є добровільним. Відмовитись від участі в ній також буде можливим.

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Крім того, прем’єр-міністр запевнив, що газу на опалювальний сезон вистачить, оскільки сьогодні Україна має  рекордні запаси палива в сховищах – 21,7 млрд/куб. м.

Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив, що в Україні введуть страхову ціну на газ.

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