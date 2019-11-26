В мінімальні терміни уряд має виплатити заборгованість із зарплати перед українськими вчителями і лікарями.
Президент Володимир Зеленський перед відльотом до Естонії заявив, що отримав дуже багато повідомлень про випадки заборгованості із зарплати вчителям і лікарям у деяких регіонах України.
За його словами, зарплату вони не отримували з вересня.
Тому глава держави попросив уряд погасити заборгованість перед лікарями і вчителями.
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– Я розумію, що у нас новий уряд і дуже багато роботи, але це дуже пріоритетне питання. Я прошу, щоб уряд зібрався і вирішив дуже швидко це питання, – сказав Зеленський.
До слова, Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому розповів про останні досягнення влади і новини країни.
Відео: Офіс президента