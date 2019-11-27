У Кремлі не виключають можливості проведення окремої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна під час саміту нормандської четвірки.

Окрема зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна на саміті нормандської четвірки в Парижі може відбутися.

Про це заявив помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков.

– Я думаю, що до цього справа йде, щоб провести окрему зустріч.

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Він також повідомив, що проект документа за підсумками саміту нормандської четвірки в Парижі в загальних рисах готовий.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі має відбутися в Парижі 9 грудня. Зеленський заявив, що під час переговорів планує обговорювати конкретні строки припинення війни на Донбасі.