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Факти / Україна

Сайдік подякував Кучмі за сприяння у ремонті моста у Станиці Луганській

Мартін Сайдік подякував представнику України у ТКГ у Мінську Леоніду Кучмі за сприяння у ремонті моста в Станиці Луганській.

Сайдік подякував Кучмі за сприяння у ремонті моста у Станиці Луганській

Спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік подякував представнику України у ТКГ у Мінську Леоніду Кучмі за сприяння в ремонті пішохідного моста в Станиці Луганській, який був відкритий 20 листопада.

Це, за словами дипломата, велике полегшення для населення, оскільки за останніми даними щодня близько 11 тис. осіб проходять через пункт пропуску у Станиці Луганській.

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– Тут я хотів би висловити особливу вдячність Леоніду Кучмі за його величезні особисті зусилля під час вирішення цього питання, – сказав він.

Нагадаємо, що ТКГ виконала всі завдання, поставлені політичними радниками нормандського формату.

Джерело: Белта

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