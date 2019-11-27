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Факти / Україна / Політика

ТКГ виконала усі завдання перед нормандським самітом – Сайдік

Тристороння контактна група виконала усі завдання, які поставили радники нормандського формату, заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

Мартін Сайдік

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі виконала усі завдання перед зустріччю в нормандському форматі, яка повинна відбутися у Парижі 9 грудня.

Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

Він нагадав, що сторони на початку цього тижня повідомили Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ про закінчення розведення сил і засобів на ділянці в районі Золотого. На іншій ділянці – в районі Петровського – поки тривають роботи з ліквідації фортифікаційних споруд.

– І сьогодні я з великою надією дивлюся на цю зустріч (у нормандському форматі. – Ред.), – сказав Сайдік.

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Сайдік також повідомив, що число порушень режиму припинення вогню на Донбасі в останні дні знову зросло.

Нагадаємо, прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що Україна виконала домовленості лідерів країн нормандської четвірки, які було досягнуто у жовтні 2016 року.

Джерело: Белта

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