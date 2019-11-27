PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Справа Токіо Стар: суд випустив Чорного із СІЗО під домашній арешт

Одеський апеляційний суд випустив із СІЗО власника згорілого готелю Токіо Стар Вадима Чорного.

Справа Токіо Стар: суд випустив Чорного із СІЗО під домашній арешт

Одеський апеляційний суд змінили запобіжний захід власнику згорілого готелю Токіо Стар Вадиму Чорному.

Читайте: Мерія Одеси виділила по 50 тис. грн сім’ям загиблих в Токіо Стар

Його відпустили під цілодобовий домашній арешт.

За рішенням судді Вадим Чорний зобов’язаний носити електронний браслет.

Нагадаємо, 17 серпня сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі, під час якої загинули дев’ятеро людей.

Прокуратура Одеської області заявила, що пожежа в готелі Токіо Стар розпочалася через коротке замикання.

Джерело: Думская

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд
Нафтогаз переміг у першій апеляції Газпрому
Справа Гандзюк: Мангеру зменшили суму застави
Справа Гандзюк: Мангеру зменшили суму застави
судова реформа
Суд підтвердив законність обрання Гречківського і Маловацького у ВРП
Суд відпустив голову Укрексімбанку Гриценка під заставу
Суд відпустив голову Укрексімбанку Гриценка під заставу
Протести у Гонконзі
Штурм університету і скасування закону: що відбувається в Гонконзі
алякин алексей
Суд відпустив Алякіна під нічний домашній арешт
Рішення у справі України проти Росії варто чекати не раніше 2022 року – Зеркаль
Рішення у справі України проти Росії варто чекати не раніше 2022 року – Зеркаль
Ярослав Дубневич
За Дубневича внесли заставу – адвокат
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка