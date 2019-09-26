Мерія Одеси виділила по 50 тис. грн сім’ям загиблих в Токіо Стар
По 50 тис. грн виділила одеська влада сім’ям загиблих під час пожежі в готелі Токіо Стар.
Це одноразова матеріальна допомога. Постраждалим у смертельній пожежі, що сталася 17 серпня, місто надасть кожному по 25 тис. грн.
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До слова, головному інженеру трагічно відомого одеського готелю Токіо Стар вручили підозру.
2019-09-26
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