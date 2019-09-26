Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Мерія Одеси виділила по 50 тис. грн сім’ям загиблих в Токіо Стар

По 50 тис. грн виділила одеська влада сім’ям загиблих під час пожежі в готелі Токіо Стар.

Це одноразова матеріальна допомога. Постраждалим у смертельній пожежі, що сталася 17 серпня, місто надасть кожному по 25 тис. грн.

Читайте: Пожежа у Токіо Стар: прокуратура назвала причину займання

До слова, головному інженеру трагічно відомого одеського готелю Токіо Стар вручили підозру.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Токіо Стар: головному інженеру вручили підозру
Пожежа в Токіо Стар: донька загиблої австралійки вимагає $1 млн компенсації
Пожежа у Токіо Стар: прокуратура назвала причину займання
План заходів на День незалежності в Одесі
Після пожежі в Токіо Стар впізнані восьмеро з дев’яти загиблих
Пожежа у Токіо Стар: суд заарештував власника
Готель Токіо Стар у документах фігурував як склад
Версія про пожежу у Токіо Стар через вбивство не підтвердилася

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка