Поправка дозволить слідчим з ГПУ, які працювали над справами Майдану, продовжити розпочату роботу в ДБР.

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради підтримав поправку до законодавства, яка дозволяє перехід із Генпрокуратури до Держбюро розслідувань без проходження конкурсу слідчих і прокурорів, які займалися злочинами під час подій Революції гідності.

Рішення про внесення змін до чинного закону Про Державне бюро розслідувань підтримали 18 із 19 членів профільного комітету.

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Ініціатори змін вважають, що розслідування справ Майдану новими слідчими ДБР може уповільнити процес пошуку винуватців. Схвалення цієї правки дозволить попереднім слідчим продовжити розпочату роботу.

До слова, Факти ICTV писали про головні епізоди у справах Майдану та чи загрожує їм щось у зв’язку з переданням із Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань.